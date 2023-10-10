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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية فلسطينيين من بلدة سعير شمال الخليل

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين من بلدة سعير شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

 

وأفادت مصادر محلية وامنية، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت ثمانية مواطنين وهم: عبد كريم الفروخ (38 عاما)، ورائد عزات الفروخ، ورأفت يوسف زغل الشلالدة، وثائر حسين الفروخ (30 عاما)، وعيسى خالد الفروخ، ونمر الفروخ، والشقيقين فيصل ونعيم سليمان الفروخ، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها الى جهة غير معلومة.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل وبلداتها، واغلقت عدد منها بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية.

الاحتلال الاسرائيلي الأنباء الفلسطينية السواتر الترابية الضفة الغربية

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