تحرير 23 محضرًا ضد مخابز مخالفة بالغربية

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية موسعة استهدفت قرى تفهنا العزب وكفر ميت الحارون وميت الحارون بمركز زفتى، إلى جانب عدد من المخابز بمركز كفر الزيات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

توجيهات محافظ الغربية

ففي قرى تفهنا العزب وكفر ميت الحارون وميت الحارون بمركز زفتى، أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر التموينية، حيث تم رصد مخالفات نقص وزن الخبز بمقداري 9 و8 جرامات بعدد من مخابز قرية تفهنا العزب، إلى جانب ضبط مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم ضبط مخبز بقرية كفر ميت الحارون لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود ميزان صالح، فضلًا عن تحرير محضر لمخبز بقرية ميت الحارون لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضر آخر لمخبز مغلق.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالقرى المستهدفة بمركز زفتى إلى 12 محضرًا،وفي مركز كفر الزيات، أسفرت الحملات عن تحرير 11 محضرًا متنوعة شملت 6 مخالفات نقص وزن، و2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم نظافة أدوات العجين، ومحضر عدم وجود لوحة تشغيل.

ردع مخالفين

وبذلك يبلغ إجمالي المحاضر المحررة 23 محضرًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على استمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز، بهدف متابعة انتظام العمل، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، حفاظًا على حقوق أهالينا.