فئة 4000 جنيه.. موبايل اقتصادي جديد من Oppo بمساحة تخزينية 256 جيجابايت

أعلنت شركة أوبو الصينية الرائدة مؤخرًا عن هاتف OPPO A2x الذكي في الصين. وهو خليفة هاتف OPPO A1x الذي تم إصداره في مارس من هذا العام. يعد هاتف A2x هاتفًا 5G من الفئة الأساسية يوفر ميزات رئيسية مثل شاشة 90 هرتز، ومعالج Dimensity، وبطارية كبيرة، وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. فيما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر الجهاز.

مواصفات وميزات OPPO A2x

يحتوي هاتف Oppo A2x على شاشة LCD بقياس 6.56 بوصة مع نوتش تقدم جودة عرض HD + تبلغ 720 × 1612 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وحتى 720 نيت من السطوع، ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100%. يعمل الهاتف على واجهة مستخدم ColorOS 13.1 المستند إلى Android 13 ويأتي مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

يأتي هاتف Oppo A2x مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x بسعة 6 جيجابايت / 8 جيجابايت وذاكرة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت / 256 جيجابايت. يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج Dimensity 6020 ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ولكن لا توجد معلومات حول إمكانيات الشحن السريع الخاصة به.

لا تكشف القائمة الرسمية عن كاميرات هاتف Oppo A2x. وفقًا لقائمة TENAA للجهاز، يبدو أنه مزود بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED على الظهر. على الجهة الأمامية، يبدو أنه يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. يحتوي على هيكل مقاوم للرذاذ بدرجة IP54 يبلغ مقاسه 163.8 × 75.1 × 8.12 مم ويزن 185 جرامًا.

سعر OPPO A2x

من المقرر أن يطرح OPPO A2x للبيع في 14 أكتوبر في الصين وليس هناك أي كلمة عما إذا كان سيتم إصداره في السوق العالمية. يأتي بخيارين، مثل 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من التخزين و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت من التخزين. يبلغ سعر هذه المتغيرات حوالي 153 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 4600 جنيه مصري تقريبا و حوالي 195 دولارًا أمريكيًاعلى التوالي.