ميدو يكشف طلب أحمد فتوح لتجديد عقده مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مطالب أحمد فتوح لاعب الزمالك لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا: "فتوح طلب نفس منحة التعاقد التي طلبها أحمد السيد زيزو"

وأضاف ميدو في حديثه قائلا: "أحمد فتوح مطلبش جنيه زيادة عن اللي طلبه زيزو ودي المعلومات اللي عندي".

وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح، وناقش معه ملف تجديد تعاقده، لكن دون توصل الطرفين إلى حل مناسب.

ويشار إلى أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، طلب من إدارة النادي التعاقد مع أحمد فتوح.