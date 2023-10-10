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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

صدى البلد

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن هناك جلسة جمعت أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، ووكيل أعماله، مع مسئولي النادي خلال الساعات الماضية، وكان للاعب خلالها بعض المطالب المالية، خاصة بمنحة التعاقد التي كانت تدور في الجلسات السابقة ما بين 30 و35 مليون جنيه.

وأضاف إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه جمهور التالتة: فتوح، طلب الحصول على أكثر من 35 مليون جنيه منحة تجديد عقده مع الزمالك، وهو ما رفضه مسئولي الزمالك.

وتابع: خلال الجلسة ظهر مقترح جديد، بأن يجدد فتوح لمدة موسم واحد فقط، ويتم تعديل عقده عن الموسم الحالي المتبقي له في عقده مع القلعة البيضاء، على أن يحصل على 40 مليون جنيه خلال موسمين، ويحصل على 20 مليون جنيه بالتعاقد.

وأكمل: فتوح، رفض مقترح الزمالك، حيث أبلغ مسئولي النادي أن لديه التزامات مادية، مضيفًا: حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الزمالك وفتوح حول تجديد التعاقد، والخلاف ما زال موجودا حول الأمور المادية.

وواصل حديثه: مسئولو الزمالك استفسروا من فتوح عن توقيعه للأهلي؛ لكن اللاعب أكد أنه لم يوقع للأهلي، وقال لهم: “ممكن تكون عندي فرصة للعب للأهلي”.

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