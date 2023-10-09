إمام عاشور يوجه رسالة لـ أحمد نبيل كوكا بعد استدعائه بدلا منه للمنتخب

وجه إمام عاشور لاعب فريق الأهلي رسالة إلى زميله في الفريق أحمد نبيل كوكا، بعد انضمامه للمنتخب الوطني، في معسكر أكتوبر الجاري.

ونشر إمام عاشور صورة لأحمد نبيل كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام معلقا عليها: "مستني منك كتير أوي".

وتم استدعاء كوكا لمعسكر منتخب مصر، المقرر في أكتوبر الجاري، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري في الإمارات بدلا من إمام عاشور الذي تم استبعاده للإصابة.

وتعرض إمام عاشور لكدمة شديدة في الساق وجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته مع الأهلي أمام الإسماعيلي، ويحتاج من 6 إلى 10 أيام للتعافي بشكل كامل.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على حساب ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 3-1، على استاد برج العرب في ختام منافسات الجولة الثالثة للدوري.

ورفع الأحمر رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 6 نقاط متقدما للمركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.