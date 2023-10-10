كل ما تريد معرفته عن ويندوز 12 القادم من مايكروسوفت

تستعد شركة "مايكروسوفت" لإطلاق الجيل التالي من نظام تشغيلها للكمبيوتر وهو إصدار Windows 12 الذي قد يصل إلى الأجهزة في الأشهر القليلة المقبلة.

من المتوقع أن يكون إصدار مايكروسوفت Microsoft الجديد، خليفة نسخة الويندوز Windows 11 هو التحديث الرئيسي التالي بعد إصدار Windows 11 الخاص بشهر أكتوبر 2021 مع مجموعة من العناصر الجديدة المرئية مثل شريط المهام، و مستكشف Windows، بالإضافة إلى دعم الويدجت وهي أدوات ذات واجهة رسومية تُقدم للمستخدم الفرصة لاستخدام ملحقات بسيطة للتطبيقات وتثبيتها على الجهاز،.

الجدير بالذكر أن مايكروسوفت لم تكشف رسميًا بعد عن أي تفاصيل عن خططها لإطلاق الجيل التالي من نظام تشغيل ويندوز 11 لأجهزة سطح المكتب الخاصة بها.

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يكشف نص محادثة حديثة في مؤتمر Citi 2023 Global Technology Conference أن المدير المالي لشركة"إنتل" David Zinsner ربما يكون قد ألمح إلى تاريخ إصدار Windows 12 حين قال "نعتقد في الواقع أن العام القادم سيكون عامًا جيدًا جدًا للعميل، على وجه الخصوص، بسبب تحديث نظام ويندوز"، وهو ما يعني ضمنيا أن العام المقبل سيشهد إطلاق النسخة التالية من "ويندوز"، و تصدر Microsoft بانتظام تحديثات وتصحيحات لنظام التشغيل الخاص بها، لذا فإن تحديث Windows يشير إلى وجود إصدار جديد في الطريق.

وقال "زينسنر" ردا على سؤال حول ما إذا كانت إنتل تتوقع استمرار مكاسبها بعد أن بدأت بالفعل في استعادة حصتها السوقية خلال الفترة الماضية "نعتقد أن العام المقبل ربما يكون بداية ذلك، نظرًا لما سيكون عليه Windows من تحديث لذلك نحن متفائلون بشأن كيفية سير الأمور بدءًا من عام 2024".

ومن المثير للاهتمام أن توقيت وصف المدير التنفيذي لشركة Intel لـ "ويندوز" بالـ"التحديث" و"المحفز" يأتي بعد وقت قصير من كشف الشركة عن معالجات Intel Core Ultra التي ستصل في 14 ديسمبر.

شرائح Meteor Lake من Intel، على عكس سابقتها Raptor Lake ، سوف تستهدف أجهزة الكمبيوتر المحمولة. ومع ذلك، مع وصول رقائق المعالجة المركزية Arrow Lake-S من إنتل مع ما يصل إلى 24 نواة خلال عام 2024، يمكن أن يكون لدى "إنتل" وحدات معالجة مركزية جديدة لسطح المكتب جاهزة في الوقت المناسب للإصدار التالي من Windows.

تعد شرائح Meteor Lake الجديدة من إنتل أول معالجات من شركة تصنيع الرقائق يتم تجهيزها بوحدة معالجة عصبية مخصصة (NPU) لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي على الجهاز. يتضمن تصميم الرقائق الإلكترونية الجديد من نوعها أول محرك NPU AI متكامل.

في الوقت نفسه، يقدم تحديث Windows 11 23H2 بالفعل ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي مثل Windows Copilot، ومن المرجح أن تضاعف خلال الفترة القادمة مايكروسوفت ميزات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التي تعمل عليها، إذا كانت تخطط لإصدار الإصدار التالي من Windows في الأشهر المقبلة.