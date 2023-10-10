رئيس أكاديمية الشرطة: تدريب العديد من طلاب دول القارة الأفريقية

أكد اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، أنه يتخرج اليوم 19 طالبا من نوعية الدول الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية منها أوغندا وجيبوتي والكاميرون، ضمن المنحة التي تقدمها كلية الشرطة.

وقال هاني أبو المكارم، خلال كلمته التي ألقاها، باحتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أن مركز بحوث الشرطة، بتدريب 734 متدربا يمثلون 42 دولة افريقيا، إضافة إلى متدربين من دول الكومنولث.

عمال الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض

وتابع رئيس أكاديمية الشرطة، أنه قامت الكلية بتدريب 3409 طالبا في مجال العمل الأمني، مشيدا بجهود الأدارة العامة في تأمين المنشآت الحيوية، واعمال الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض.