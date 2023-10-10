بعد انتهاء أزمة القيد.. هل يحسم الزمالك صفقة أشرف بن شرقي؟

هل يوقع الزمالك مع أشرف بن شرقي؟ يتساءل الكثير من عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن حقيقة مفاوضات إدارة القلعة البيضاء مع نجم الفريق السابق وذلك بالتزامن مع انتهاء أزمة القيد والتي عاني منها فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الماضي ولم يتمكن من إبرام أي صفقات جديدة.

تفاصيل أزمة القيد بالزمالك

تم منع الزمالك من القيد في الصيف الماضي بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق، حيث حصل اللاعب على حكم رسمي بأحقيته في 180 ألف دولار كمستحقات متأخرة، بالإضافة لمبلغ 90 ألف دولار كتعويض بالإضافة إلى عدم تسديد الغرامة المستحقة لنادي سبورتنج لشبونة والخاصة بفسخ تعاقد لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي شيكابالا والمقدرة بـ 1.5 مليون دولار.

يأتي ذلك قبل أن يعلن خالد رفعت، المدير السابق للتسويق والتعاقدات في نادي الزمالك، والمسؤول عن حل أزمة القيد مع اتحاد كرة القدم المصري، مؤخرا، عن نجاحه في رفع حظر القيد للنادي بعد التنسيق مع الاتحادين الدولي والمصري.

وفقا لما أعلنه خالد رفعت، يُسمح الآن للنادي بقيد اللاعبين الناشئين بشكل طبيعي، استعدادًا لقيد لاعبي الفريق الأول في يناير المقبل، حيث كان الفريق على وشك إتمام العديد من الصفقات خلال الصيف الماضي قبل منعه من القيد.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع بن شرقي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، حقيقة مفاوضات الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري، من أجل عودته لصفوف الفارس الأبيض مرة أخرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول تقارير إعلامية عن وجود مفاوضات من قبل مسئولي الزمالك مع أشرف بن شرقي لضمه لصفوف الفريق بعد إنتهاء أزمة إيقاف القيد.

وقال فايق في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “جمهور التالتة” عبر قناة “أون تايم سبورتس2″: ”موضوع بن شرقي مع الزمالك؟ مجلس الإدارة السابق دخل في مفاوضات مع بن شرقي لعودته مرة أخرى، واللاعب أبدى وقتها موافقة مبدئية وبعدها رفض”.

وتابع: ”موقف الإدارة الحالية المكونة من اللجنة الثلاثية، لن تبرم اي صفقات جديدة.. كل ما في الموضوع، المجلس القادم هو اللي هيتحرك في ملف الصفقات، والناس في اللجنة لم يتواصلوا مع بن شرقي والموضوع ليس موجود على أرض الواقع”.

أرقام أشرف بن شرقي مع الزمالك

ارتبط أشرف بن شرقي، بعلاقة قوية مع جماهير الفارس الأبيض، طيلة الفترة التي قضاها داخل الزمالك، ونجح في الحصول على ألقاب مع الزمالك، منها الدوري الممتاز وكأس مصر، والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019.

وانضم أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2019، قادماً من الوداد المغربي بعد تألقه اللافت، وشارك بن شرقي مع الزمالك في 107 مباراة سجل خلالها 41 هدفاً وصنع 26 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.