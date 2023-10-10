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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مبادرة تخفيض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين

رحاب موسى
رحاب موسى

قالت  رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة تخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية بنسبة 15% إلى 25%، يستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية، أن مبادرة تخفيض الأسعار من أهم المبادرات التي ينتظرها المواطنين لتلبية استهلاكهم اليومي من السلع الأساسية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.

وأشارت رحاب موسى، إلى أن فكرة طباعة الأسعار الجديدة بعد التخفيض على السلع تستهدف إحكام السيطرة وعدم المغالاة في قيمة السلع بشكل غير مبرر من قبل بعض التجار.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدور قوي وفعال في ضبط الأسعار بالأسواق ومكافحة كافة أشكال التلاعب من تخزين واحتكار السلع التي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

ولفتت، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة خاصة الغذائية وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية.

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