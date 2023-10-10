محافظ الدقهلية يكرم المشاركين في قافلة طبية تم تنفيذها بشمال سيناء

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشاركين في القافلة الطبية التي تم تنفيذها لاهلينا في شمال سيناء من الأطقم الطبية والمتطوعين من مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالدقهلية وجمعية الدكتور محمد عبدالوهاب لرعاية مرضي الكبد.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية.

وقال "مختار" سعادتي بالغة لجهودكم العظيمة خلال تنفيذ القافلة الطبية بشمال سيناء والتي أظهرت مدي حبكم لوطننا الغالي مصر، والتي أظهر خلالها اهالينا بشمال سيناء مدى سعادتهم بهذه القوافل الطبية من محافظة الدقهلية واطقمها الطبية والخيرية.

وأعرب "المحافظ" عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في القافلة والذين ضربوا أروع المثل في الإخلاص في العمل من أجل تقديم الرعاية الصحية لاهلينا في شمال سيناء وتحملوا مشاق السفر.

وأشار " مختار " إلي أن جميع المشاركين في القافلة عملوا كفريق واحد وتسابقوا في تأدية الخدمة الطبية لأهالينا في شمال سيناء ، حيث عملوا ككتيبة واحدة تدافع وتحارب من أجل إنقاذ أرواح المواطنين وعلاجهم.

وأكد " المحافظ " على أن القافلة الطبية جائت انطلاقا من واجبنا الوطني والمجتمعي تجاه أهالينا في شمال سيناء في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، ولأنهم تحملوا تبعات القضاء علي الإرهاب وكانوا يمثلون الحائط المنيع مع ابطال القوات المسلحة للتصدي ودحر الإرهاب.

FB_IMG_1696928581912

FB_IMG_1696928588684

FB_IMG_1696928575957

FB_IMG_1696928574039

FB_IMG_1696928572140

FB_IMG_1696928579443