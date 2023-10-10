للمتفوقين بالثانوية العامة.. منح تعليمية ممولة بالكامل للدراسة في الصين

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة قنصلية جمهورية مصر العربيه فى هونج كونج بشأن تقديم جامعة هونج كونج عدد غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم وأخر موعد للتقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:



وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وكانت قد أعلنت إداراة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادة قنصلية ج.م.ع العامة فى هونج كونج بشأن الإعلان عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المختلفة فى هونج كونج للعام الدراسى 2024/2025 ولمدة 3 سنوات حيث ستوفر الجهة المانحة راتب شهرى يعادل 3530 دولار أمريكى وبدل سفر خاص بالبحث والمؤتمرات بقيمة 1760 دولار أمريكى سنويًا ولمدة ثلاث سنوات



وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:



وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

