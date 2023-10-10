صرف التعويضات لـ 46 مواطنا بمدينة العريش

حدد مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، كشف بأسماء المستفيدين من التعويضات والذي يشمل 46 مواطنا ، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بإنهاء ملفات التعويضات والتي اكتملت ملفاتهم بعد لجان المعاينة والحصر .

وأصدر وكيل الوزارة اللواء أسامه أحمد عَفش رئيس مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، تعليماته في وقت سابق بضم جميع لجان فحص الملفات مع بعض بمكتبه وسرعة إنهاء فحص جميع الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وعليه من يجد أسمه في الكشوف المرفقه عليه التوجه لمجلس المدينة الإدارة الهندسية لاستكمال بعض التوقيعات للملف الخاص به لسرعة صرف التعويض .

