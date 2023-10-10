الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بشأن رأس مال شركة الشحن الجوي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول رأس مال شركة مصر للطيران للشحن الجوي.

جاء قرار وزير الطيران المدني، الذي يحمل رقم 837 لسنة 2023، ينص على استبدال المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، والتي تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 300 مليون جنيه مصري، وتحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ فقط 94 مليون جنيه مصري موزعا على 940 ألف سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصر، وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الطيران، على ضرورة الإعمال بالقرار في اليوم التالي لنشره، حيث صدر هذا القرار في 28 أغسطس 2023.