الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران حول رأس مال الأسواق الحرة والسياحة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول رأس مال شركة مصر للطيران للسياحة ( الكرنك) والأسواق الحرة.

جاء قرار وزير الطيران المدني، الذي يحمل رقم 134 لسنة 2023، ينص على استبدال المادة 6 من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للسياحة ( الكرنك) والأسواق الحرة، والتي تحدد رأس مال الشركة المرخص به بقيمة 500 مليون جنيه مصري، وتحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ فقط 126 مليون جنيه مصري موزعا على مليون و200 ألف سهم، قيمة كل سهم 100 جنيه مصر، وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير الطيران، على ضرورة الإعمال بالقرار في اليوم التالي لنشره، حيث صدر هذا القرار في 28 أغسطس 2023.