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أخبار البلد

إبراهيم سرحان : نفتخر بدور "إي خالص" فى التحول الرقمى للجهات الحكومية والقطاع الخاص

صدى البلد

في إطار فعاليات معرض "إكسبوتك ٢٠٢٣" الدولي الذي قامت بتنظيمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقّعت كل من شركة "إي خالص" لخدمات المدفوعات الرقمية التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بروتوكولات تعاون لتسهيل خدمات السداد الإلكتروني وتوفير طرق دفع متعددة لعملاء الشركة القابضة، وتقديم خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه للتسهيل على المواطنين.

وحضر التوقيع كل من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ أحمد الطنطاوي عضو مجلس إدارة شركة "إي خالص".

ويشتمل التعاون على تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن كروت العداد مسبوق الدفع عن طريق شبكة التحصيل التابعة لشركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، وكذلك إتاحة سداد قيمة الفواتير وشحن كروت العداد مسبوق الدفع لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سواء نقداً أو بالبطاقات البنكية من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة للشركة القابضة.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تفتخر بالدور الفاعل لشركة "إي خالص" في التحول الرقمي داخل جمهورية مصر العربية بداية بالمؤسسات الحكومية وحتى القطاع الخاص فيما يخص خدمات المدفوعات الرقمية.

وأضاف أن المجموعة تعتز بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيادة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة، وذلك لتوفير أفضل الخدمات الرقمية للشركة في مجال المدفوعات الرقمية بما يخدم خطة التحول الرقمي ويسهم في تيسير المعاملات للمواطنين.

ومن جانبه أعرب المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة "إي خالص" التابعة لمجموعة "إي فاينانس"، مؤكداً أن هذا التعاون تفعيلاً للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه إلكترونيا للعدادات المميكنة على مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الإلكتروني.

من جهته، قال أحمد الطنطاوي عضو مجلس إدارة شركة "إي خالص"، إن الشركة سوف تقدم كل ما لديها من إمكانيات لتنفيذ التعاون المشترك مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يخدم مصلحة كافة العملاء المواطنين، والمساهمة في تحقيق أفضل معايير التحول الرقمي للشركة القابضة لمياه الشرب باعتبارها مرفق قومي حيوي ومهم لكافة المواطنين.

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