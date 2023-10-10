إجراءات مشددة بالمنيا لتنفيذ مبادرة الحكومة بخفض الأسعار على السلع الأساسية

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدى لأى محاولات احتكارية لأى سلعة من السلع وخاصة من السلع الأساسية، يأتي ذلك بالتزامن مع قرب انطلاق مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر الجارى، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض أسعارها ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم البلدية وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة ، والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة ، وذلك بالتنسيق المتواصل مع مديريتي التموين والطب البيطري، بالإضافة إلى الغرفة التجارية والجمعيات الأهلية ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها والتى تبدأ من 15 % لتصل إلى أكثر من 25% .