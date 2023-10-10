سكان غزة لصدى البلد: المقاومة تقاتل بشرف ولم تنه حياة مدني واحد

في اليوم الخامس علي التوالي منذ بدء عملية طوفان الأقصى، يواصل أهالي قطاع غزة المعاناة جراء القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين والأحياء السكنية خاصة بعد قطع المياة عن القطاع بأكمله من أمس الأول.

وقال أحد سكان غزة في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الإخباري إن قوات الإحتلال الإسرائيلي كل يوم تقتل الأطفال والنساء والشيوخ العزل. وأضاف صابر غسان أن "كل يوم القدس تدنس وتسحل نسائنا وتقتل بدم بارد.. المقاومة شرف لفلسطين و للأمه عربية والإسلامية."

وأوضح صابر (31 عامًا) أن "الاحتلال الأن يقوم بقصف البيوت والأبراج المدنية علي السكان وعلي الاطفال ولكن مقاومتنا حاربت جنود الاحتلال بشرف ولم تقتل مدني واحد."

وأكد في تصريحاته أن "الاحتلال جن جنونه ويفرغ طاقته العسكرية علي سكان قطاع غزه الأبرياء خاصة بعد أن قطع الاحتلال عن سكان غزة النت والكهرباء والماء"، مشيرًا أن هناك مجازر جماعية يتم ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين حيث يستهدف الاحتلال سيارات الإسعاف وبداخلها نساء ورجال مصابين وأطفال كلهم مدنيين."

وقال هادي بريم إن "ما يجري هو مجزرة اسرائيلية بحق أبناء شعبنا من آلة الإجرام الإسرائيلية"، وأوضح أنه استشهد حتي للحظة ١٤٠ طفلا و١٠٥ نساء والعدد مرشح للزيادة." وأضاف هادي (32 عامًا): "لايوجد مكان آمن يلجا إليه الناس سوى التسليم بالقدر..أحياء كاملة مسحت وتم تدمير حي الرمال في غزة بالكامل وهو من أرقي الأحياء في غزة."