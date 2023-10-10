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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجب التسليم بعد الرفع من سجود التلاوة؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يجب التسليم بعد سجود التلاوة؟.. قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية : نعم على الشخص إذا سجد للتلاوة أن يجلس من السجود ويسلم.

حكم سجود التلاوة

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن سجود التلاوة سُنَّة، سواء أكانت القراءة في الصلاة أم خارجها .. فتصح صلاة من لم يفعلها. 

وأوضح مستشار المفتي عبر الفيسبوك أن شروطها استقبال القبلة ، وطهارة المكان والبدن والثياب، والمختار أنه يشترط لها الوضوء .. ولو خارج الصلاة ومن لم يستطع فعلها خارج الصلاة فليقل : " سبحان الله ، الحمد لله ، لا إله إلا الله ، الله أكبر " (أربع مرات) .. تجزئه إن شاء الله.

هل يجوز ترك سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن
 ورد فيها أن سجدة التلاوة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عند قراءة القرآن وتركه أيضا حتى لا يشق على أمته ، فمن فعله أصاب السنة وحصل على الثواب ومن تركه ضاع عليه الأجر والثواب وقراءته للقرآن صحيحة ولا شيء عليه ، ويشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان، وعليه فإذا تلوت القرآن بغير وضوء من غير مس للمصحف فلا يجوز سجودك للتلاوة؛ لفقدك شرط الصحة.

وجاء أن سجود التلاوة سنة مؤكدة عقب تلاوة آية قرآنية فيها سجدة، وحدث أنه جلس أحد من الصحابة وقرأ قارئ فلم يسجد الجميع فقال لهم لما لم تسجدوا فقالوا له لو كنت سجدت لسجدنا وثبت أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يخطب ثم نزل فسجد عندما جاءت آية سجدة فنزل عند أصل المنبر وسجد ولو لم يسجد فلا شيء فى ذلك.

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