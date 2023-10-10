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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يطردوني.. موسيماني يكشف موقفه من العودة لتدريب الأهلي

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، موقفه من إمكانية العودة لتدريب الأهلي مستقبلا.

وقال موسيماني، في تصريحات لقناة أبو  ظبي الإماراتية: "رحيلي عن قصة حزينة، لم يطردوني لكني رحلت بسبب معاناتي من ضغوط نفسية كبيرة، ومن الممكن العودة لتدريبه يوما ما".

وأضاف: "في الأهلي لا يوجد صبر على المدرب، المدير الفني الذي استمر لفترة طويلة هناك كان مانويل جوزيه، وأنا كنت الثاني على الرغم من بقائي موسمين فقط".

وتابع: "تدريب الأهلي أكبر تجربة في حياتي، هناك 70 مليون مشجعا للفريق، بجانب تواجد عدد من اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي".

وأشار: "شعرت من تعامل سيد عبد الحفيظ وسامي قصمان، معي أنني مصر، على الرغم من كوني أول مدرب إفريقي يقود الفريق، كما وثق بي رئيس النادي محمود الخطيب وآمن بقدراتي".

موسيمانى الأهلى بيتسو موسيماني محمود الخطيب الوحدة الاماراتي

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