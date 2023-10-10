دعم وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سرس الليان بالمنوفية بـ6 ماكينات جديدة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سرس الليان بسعة 36 سريرا وبطاقة استيعابية 36 ماكينة غسيل كلوي، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ورافق المحافظ في جولته، الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل المديرية، والنائب أيمن معاذ، والدكتورة هناء سرور، أعضاء مجلس النواب، والدكتور أشرف أيوب، مدير وحدة الغسيل الكلوي، وصابر أبو يوسف، رئيس جمعية أصدقاء مرض الكلي ، مجدي رياض، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه تم دعم وحدة الغسيل الكلوي بـ 6 ماكينات جديدة تبرع "جمعية أصدقاء الكلي" ليصبح الإجمالي 42 ماكينة غسيل كلوي بالوحدة، مؤكداً حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للمنظومة الطبية بكافة عناصرها، مثمناً الدور الحيوي التي تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة وتنمية المجتمع.

وخلال تفقدهم لوحدة الغسيل الكلوي، أشاد الحضور بجهود محافظ المنوفية وسعيه الدائم في تقديم التسهيلات والدعم اللازم لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

كما أهدي رئيس جمعية أصدقاء الكلى درع الجمعية لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته الرائدة في النهوض والارتقاء بقطاع الصحة.