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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يترأس الوفد المشارك في احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"

وفد جامعة العريش
وفد جامعة العريش المشارك في الاحتفالية

رأس الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، وفدًا من الجامعة احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سالم المالك، مدير عام الإيسيسكو،  رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو). 

وتم تنظيم الاحتفالية عبر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وأثنى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على دعم الرئيس السيسي، للشباب، حيث يولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة سبل الدعم لهم باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكينهم وتطوير مهاراتهم، مما يسهم بشكل كبير في بناء مستقبل مشرق للشباب.

وأضاف رئيس جامعة العريش، أن إطلاق عام الشباب يعتبر حدثًا بارزًا، حيث يترتب عليه العديد من الفرص والتحديات للشباب حول العالم، فهم القوة الدافعة التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التغيير وتطوير المجتمعات، ويشاركون بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قائمة "ستانفورد"

وقدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور متولي محمد مدكور، المدرس بقسم الكيمياء، بكلية العلوم،جامعة العريش لاختياره ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية من أفضل علماء العالم في مجال الكيمياء، ويكرم الأولي على قطاع كليات العلوم على مستوي الجامعات المصرية.

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العريش جامعه الشباب احتفالية الإيسيسكو

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