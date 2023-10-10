حزب "المصريين": الجالية المصرية لدى السعودية تشارك بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

نظمت الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية احتفالية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، والتي شهدت تأييد ودعم لا محدود للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

احتفالية الجالية المصرية بالسعودية

وبدوره قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، وأحد المشاركين في احتفالية الجالية المصرية بالسعودية، إن الجالية تبذل جهدا كبيرا في التواصل مع رموز العمل العام بكل المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وحشد أبناء الجالية المصرية في جدة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الجالية تلقي الضوء على الجهد الكبير الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ولايتيه السابقتين؛ والتعريف بمدى خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم، وأن مصر لذلك في حاجة إلى قائد بحكمة وكفاءة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "السيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجالية المصرية بالسعودية أعلنت عن دعمها الكامل للرئيس السيسي في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، تعهدت بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر ، وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأوضح مساعد رئيس حزب المصريين، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي يأتي استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" والتي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

ونوه بأنه انطلاقاً من مسئوليتنا السياسية؛ فإننا نؤيد وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر.