عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب "المصريين": الجالية المصرية لدى السعودية تشارك بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الجالية المصرية
الجالية المصرية في السعودية

نظمت الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية احتفالية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر، والتي شهدت تأييد ودعم لا محدود للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

احتفالية الجالية المصرية بالسعودية

وبدوره قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، وأحد المشاركين في احتفالية الجالية المصرية بالسعودية، إن الجالية تبذل جهدا كبيرا في التواصل مع رموز العمل العام بكل المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية، وحشد أبناء الجالية المصرية في جدة للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن الجالية تلقي الضوء على الجهد الكبير الذي بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ولايتيه السابقتين؛ والتعريف بمدى خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة والعالم، وأن مصر لذلك في حاجة إلى قائد بحكمة وكفاءة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "السيد"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجالية المصرية بالسعودية أعلنت عن دعمها الكامل للرئيس السيسي في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً، وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، تعهدت بالمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر ، وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأوضح مساعد رئيس حزب المصريين، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي يأتي استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستنداً إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" والتي شملت عدة محاور أساسية، على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

ونوه بأنه انطلاقاً من مسئوليتنا السياسية؛ فإننا نؤيد وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر.

أبناء الجالية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية الجالية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

السيسي: مصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ترشيحاتنا

بعد دقائق من بدء تنفيذ حماس لتهديدها تلك حصيلة ضحايا قصف عسقلان

انعكاس المجالات المغناطيسية للشمس.. ما علاقتها بانقطاع الإنترنت عن العالم؟

مدبولي يوجه بمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع

فلسطين.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 830 شهيدا و4250 مصابا

مكالمة ثالثة بين بادين ونتياهو منذ بداية طوفان الأقصى..وخطاب مرتقب للرئيس الأمريكي

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجنن فرنسا.. طرق القضاء على حشرة البق

اقترب من 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان إليسا الجينز

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر حذاء ياسمين صبري الوردي يثير الجدل

فوائد خارقة لتناول شوربة الكوارع| تحميك من 7 أمراض مزمنة

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ