كله عايز الشهرة والترند.. مُعلم يغني ويرقص في أحد السناتر الخاصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره من داخل إحدى الجلسات التعليمية، لمعلم يقدم فيديوهات تيك توك مع طلابه في أحد السناتر الخاصة .

وتصدر مستر محمد عماد وشهرته “العمدة ” مدرس مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث يقدم العمدة العديد من المشاهد المضحكة خلال منصة التيك توك بمشاركة طلابه .

وفي مشهد آخر شاهدنا خلال الايام الماضية مدرس فلسفة استدعى للطلاب غوريلا في الدرس، يدعي كريم طلعت مؤكدا انها طريقة جديدة للتعلم.

وأشاد بعض المتابعين بأسلوب المعلم قائلًا: «عظمة ما شاء الله تبارك الله عرف يحبب الطلاب في الدرس كويس »، كما قال شخص آخر: «المدرس الفرفوش رزق مفيش احلى من كده العيال ما شاء الله ».

بينما اعتبره البعض يسيء لمهنة التدريس: «اين وزارة التربية والتعليم، هؤلاء الناس الذين يسيئون إلى مهنة التدريس والى رسالة المعلم ».

وقال شخص آخر: «و الله ما حد مهتم يوصل المعلومة ولا ينفع الطلاب كله داير عالشهرة والترند».

ولم نتمكن من تحديد توقيت أو مكان الواقعة و المقرر الدراسي الذي يقوم بتدريسه.