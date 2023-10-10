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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع خطير.. تحرك عاجل من “اليونيفيل” بعد قصف لبنان لـ إسرائيل بالصواريخ

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، اليوم الثلاثاء، إنها تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع الخطير للغاية.

وأكدت “اليونيفيل”، أنها رصدت إطلاق صواريخ علي إسرائيل من جنوب مدينة صور اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بإطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان صوب شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار بالضفة الغربية في أقصى نقطة وصلت لها صواريخ حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” حتى الآن.

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كما أفادت شبكة “سكاي نيوز”، اليوم بإطلاق رشقات جديدة من قطاع غزة بعد انتهاء مهلة حماس للمستوطنين في عسقلان لمغادرتها حتى الساعة 5 بالتوقيت المحلي.

الأمم المتحدة لبنان اليونيفيل إسرائيل

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