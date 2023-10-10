عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد مجلس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ، للعام المالي الجديد 2023/2024، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

جامعة كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء بجميع الكليات.. صور

واستعرض محافظ كفر الشيخ، تفصيليا بنود الخطة والتي تضم مشروعات الكهرباء، الرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، وتمت مناقشة آليات تنفيذ المشروعات لتحقيق المستهدف العام من الخطة، موجها بجاهزية سيارات الكسح والنافوري، وغيرهم من المعدات، لمواجهة موسم الشتاء، والانتهاء من توريدات مهمات الكهرباء وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بدائرة المحافظة، والتطوير والتجميل، وتدعيم الوحدات المحلية بالمعدات اللازمة سواء الخاصة بالنظافة، أو رفع مياه الأمطار، والانتهاء من الأعمال الجارية بالكباري.

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات التي تم إدراجها جاءت بعد دراسة فنية ومالية مبنية على أسس علمية وموضوعية ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية تلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفر الحياة الكريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، موجها بعقد اجتماع بصفة أسبوعية للاطلاع على نسب التنفيذ وإزالة المعوقات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة انتهت من تنفيذ بنود الخطة السابقة، وستعطي الأولوية في الخطة الجديدة لاستكمال مشروعات الرصف الممتدة لخطة العام الجديد والتي تتمثل في إنشاء وتوسعة محاور مرورية تساهم في تحقيق سيولة مرورية داخل المدن وخارجها.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التواجد الميداني لكافة القيادات، والمتابعة الدورية والمستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة وتقديم كافة التيسيرات التي تساهم في تحقيق المستهدف من الخطة طبقاً للجدول الزمني الموضوع لكل بند من بنودها.

IMG-20231010-WA0039
IMG-20231010-WA0039
IMG-20231010-WA0041
IMG-20231010-WA0041
استكمال مشروعات الاراضي الزراعي الأراضى الزراعية التنمية المحلية السكرتير العام للمحافظة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ تنفيذ المشروعات جامعة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

جامعة كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء بجميع الكليات.. صور

إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 332 مدرسة بـ1.8 مليار جنيه في كفر الشيخ

10 قوافل.. فحص وعلاج 1089 مريضاً بالمجان في كفر الشيخ| صور

للاطمئنان على توافر المنتجات.. محافظ كفرالشيخ يتفقد الأسواق ومنافذ بيع السلع| صور

حصول 48 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة في كفر الشيخ.. تفاصيل

ضبط 2 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشارك في اجتماع لمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ

ترشيحاتنا

10 لقطات بارزة من مركز زوار القبة الضريحية لمسجد الإمام الشافعي |شاهد

بعد قصف معبر رفح.. مصر ترجع شحنات غذائية كانت في طريقها لغزة

بأوامر الخطيب | شبانة: قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

قصة دجال الشرقية و«تلاقي الأوراح».. أوهم سيدة بعلاجها بممارسة الحرام مع صديقتها

تسريب صوتي لـ مبارك يكشف خطة نتنياهو الخبيثة لتوطين الفلسطينيين في سيناء | ماذا قال ؟

في أمس الحالة للدعاء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

بعد رسالة نجله.. هاني الناظر يتصدر ترند جوجل من جديد

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان ميجان ميركل الجينز

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ