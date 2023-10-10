جامعة كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء بجميع الكليات.. صور

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم، الثلاثاء، اجتماعه الشهري؛ لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة العملية التعليمية للعام الجامعي الجديد 2023/2024 بكليات ومعاهد الجامعة وفقاً للخطة الزمنية المعلنة، والتأكيد على أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للخطة الشاملة، التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلبة الجدد والقدامى بداية من الشهر الجاري.

وأكد، على أن الجامعة تضع دائما نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلبة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، والتزامها التام بتهيئة الأجواء الملاءمة لمساعدة الطلبة على النجاح والتفوق، والاطمئنان على الانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلبة على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.



كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء لجميع كليات ووحدات الجامعة، والتأكيد على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها مع بدء الدراسة.

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