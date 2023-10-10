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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شنت الوحدتان المحليتان بمركزي سيدي سالم، وكفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى سيدي سالم وكفر الشيخ، تمكنت من إزالة 11 حالة تعدٍ في المهد.

تابع أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملات إزالة التعديات على الرقعة الزراعية، فجرى إزالة حالتي تعدٍ بقرية الحدادي على مساحة 20 قيراطاً، ومصادرة مواد البناء، وإزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 300 متر مربع بنطاق الوحدة المحلية بسد خميس.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، لـ 9 حالات تعدٍ بقرى مركز كفر الشيخ من المهد، وجرى ردم حالة لحفر قواعد من الخرسانة العادية بقرية دقلت، و8 حالات تعدٍ بقرية الحمراوي، وتم وقف الأعمال وإزالة جميع التعديات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

جاء ذلك بحضور عبود الصيفي، ومحمد صلاح، نائبي رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية دقلت.

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