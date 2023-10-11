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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة شهيرة تحمي من السكري وتساعد على إنقاص الوزن.. تعرف عليها

فاكهة
فاكهة

يجهل الكثير من الأشخاص تناول هذه الفاكهة واهميتها، هي إحدى الفواكه الشهيرة التي تحارب أمراض القلب والسكري وتساعد على إنقاص الوزن هي الفراولة.

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن الفراولة غنية بالألياف الغذائية، وتحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن. إليك بعض الفوائد الصحية للفراولة:

1. صحة القلب: تحتوي الفراولة على مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز صحة الأوعية الدموية. قد تساهم الفراولة في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات الكولسترول الضار.

2. السيطرة على مستوى السكر في الدم: الفراولة تحتوي على الألياف والماء وهي قليلة السعرات الحرارية، مما يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. كما أنها تحتوي على مركبات تساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتعزيز استخدام الجلوكوز.

3. دعم فقدان الوزن: الفراولة قليلة السعرات الحرارية وتحتوي على الألياف التي تساعد في الشعور بالامتلاء وتحسين عملية الهضم. قد تكون إضافة الفراولة إلى نظامك الغذائي مفيدة لدعم عملية إنقاص الوزن.

بالإضافة إلى الفراولة، هناك العديد من الفواكه الأخرى التي تعتبر مفيدة لصحة القلب ومكافحة السكري ودعم فقدان الوزن، مثل التفاح، البرتقال، الأناناس، العنب، البطيخ، والأفوكادو. من الأفضل تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة في نظامك الغذائي للاستفادة من فوائدها المختلفة.

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