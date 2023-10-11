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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مليون دولار في 3 أسابيع .. إيرادات فوي فوي فوي بالسعودية

صدى البلد

حقق فيلم “ڤوى ڤوى ڤوى" بطولة الفنان محمد فراج إيرادات وصلت لـ ميلون دولار منذ طرحه فى دور العرض السعودية.

وأصدرت الشركة المنتجة لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! بيانا بمناسبة ترشحه لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.
وجاء في بيان الشركة:" إنه بهذه المناسبة فإن شركة فيلم كلينك تؤكد على تقديرها الكامل للكاتب الصحفي محمود شوقي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، وصاحب التحقيقات الصحفية الشهيرة حول هروب عدد من الشباب المبصرين إلي أوروبا بأوراق لاعبين مكفوفين، والتي نجح من خلالها في تسليط الضوء على قضية نصب كبرى، وتسهيل الهجرة غير الشرعية".

 

وتبدي الشركة احترامها الشديد للصحافة المصرية التى طالما ضربت المثل في مجابهة الفساد وتوثيق الأحداث وهي الصحافة الرائدة في المنطقة.

وتؤكد الشركة و أسرة الفيلم على توجيه شكراً خاصاً للكاتب الصحفي محمود شوقي عبر تتر الفيلم بما يليق به وتقديراً لدوره في الكشف عن قضية كبرى منحتنا فكرة تأليف قصة إنسانية مثيرة حول شاب مصري انتحل صفة لاعب كرة الجرس للمكفوفين للهروب للخارج.

وتوجه الشركة الشكر للكاتب محمود شوقي وكل لاعبي كرة الجرس للمكفوفين الذين شاركوا في الفيلم التسجيلي مهم لتوثيق الواقعة الأصلية لهروب الشباب لأوروبا بأوراق لاعبين مكفوفين، وسوف تنشر الشركة هذا الفيديو على حساباتها المختلفة، قريباً.. كما تدعو كل المهتمين بالرياضة وألعاب ذوي الهمم بمتابعة فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!الذي يسلط الضوء على قضية مهمة.


من جانبه أكد الكاتب الصحفي محمود شوقي اعتزازه بشركة فيلم كلينك موجها الشكر للمنتج الكبير  محمد حفظي الذي حرص على استقباله مؤكدا أن تنفيذ الشركة المنتجة وعودها الخاصة بالإشارة للإسم في تتر الفيلم.
 

وتمنى الصحفي محمود شوقي التوفيق لكل أسرة فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، مؤكداً سعادته بوضع إسمه على تتر الفيلم عبر شكر خاص وتوثيق دقيق لتحقيقه الصحفي الشهير.. مضيفا بأن نجاح الفيلم، و تمثيله لمصر في الأوسكار أمر يسعده كثيراً.


يأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ ٩٦ بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي، وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير، كما ترأس الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.


ڤوي! ڤوي! ڤوي! من  إنتاج فيلم كلينك وڤوكس ستوديوز و إيمج نيشن أبوظبي. إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفنان محمد فراج فوي فوي فوي فيلم ڤوي ڤوي ڤوي ڤوي ڤوي ڤوي

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