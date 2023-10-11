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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد إصابة 31 طفلاً.. مخاوف بشأن تفشي الحصبة في بريطانيا

صدى البلد

أثارت السلطات الصحية البريطانية الجدل بعد إعلانها لتفشي مرض فتاك في فرنسا، وذلك بالتزامن مع قيام آلاف البريطانيين بحضور كأس العالم للرجبي.

من جانبها قالت السلطات الصحية البريطانية، إن حولي  31 طفلاً قد أصيبوا بالحصبة وذلك بين 19 سبتمبر و6 أكتوبر، وقد تم القيام بنقل أحدهم إلى المستشفى، وأن غالبية تلك الحالات كانت في إقليم أرديش بجنوب فرنسا، بينما قد جاء عدد آخر وذلك  من مدرسة ابتدائية مجاورة.

مخاوف بشأن تفشي الحصبة في بريطانيا


وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، قد يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه العديد من الأرقام الجديدة في المملكة المتحدة، وأن أكثر من واحد من كل 10 أطفال دون سن الـ 5 أعوام قد فقدوا واحدًا على الأقل من لقاحات الحصبة والنكاف التي قد تحمي من مرض الحصبة ، وذلك لأن الإقبال يعد منخفض بشكل خاصه في لندن، وقد يفتقد واحد من كل 4 جرعة من اللقاح.

وقد يخشى الخبراء من احتمال عودة ظهور مرض الحصبة بشكل كبير، حيث تبدأ الحالات في الارتفاع في المملكة المتحدة.

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