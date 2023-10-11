خسائر لم تحدث منذ 2006.. الاقتصاد الإسرائيلي ينزف والشيكل في خبر كان

أعلن مسؤولون بـ وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن الأضرار التي لحقت بـ الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الحالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بلغت أكبر من الأضرار الاقتصادية لـ حرب لبنان الثانية عام 2006 كلها.

وفي وقت سابق، قرر بنك إسرائيل المركزي، بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح بنك إسرائيل أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق في أعقاب الأحداث المتصاعدة بتل أبيب.

وسيعمل البنك المركزي في السوق خلال الفترة المقبلة من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة، بحسب بيان صدر اليوم الإثنين.

وهبط الشيكل الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، على خلفية تصاعدة حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.