مختار غباشي: مصر قادرة على حماية أمنها القومي|فيديو

قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إن القضية الفلسطينية تعتبر في أحرج أوقاتها، معقبًا: “الوضع معقد للغاية”، حيث ما قامت به المقاومة الفلسطينية تجاه إسرائيل كانت مفاجئة بالدرجة الأولى ولم تكن متوقعة من قبل إسرائيل ومؤيدها.





وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية أمل عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن رد الفعل الإسرائيلي عنيف وشديد القسوة على المدنيين في قطاع غزة، حيث فرضت إسرائيل حصار كامل من منع كهرباء وغذاء ومياه وأدوية، متابعًا أن هناك أقاويل حول أن هذا الحصار يهدف إلى تهجير الفلسطينين إلى شبه جزيرة سيناء.



وأشار مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن مهمة للغاية وهي رسالة للجانب الإسرائيلي بأن مبدأ تصفية هذه القضية أمر غير مقبول مصريًا وأن مصر قادرة على أن تحافظ على أمنها القومي.

