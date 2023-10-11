طقس خريفي.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار تام فى الأحوال الجوية، والأجواء خريفية مستقرة بمعظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تصل لـ30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الطقس نهارا خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على المحافظات الشمالية والمطلة على البحر المتوسط.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه فور غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، ويكون ملحوظ أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، والأجواء تكون مائلة للبرودة خلال فترات الليل المتأخرة معظم المحافظات.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار تنحصر فقط فى السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وتكون خفيفة علي مطروح والإسكندرية، قد تكون متوسطة فى بعض الأماكن من شمال الوجه البحري مثل: البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ورفح والعريش.