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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل الفلسطيني: ندعو لعقد جلسة بمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية لشعبنا

غزة
غزة

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات للاحتلال يمثل تهديدا للأمن والسلم في العالم أجمع.

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وأضاف «الشلالدة»، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك المواثيق الدولية بمنع الإمدادات الغذائية عن قطاع غزة، وعلى الدول الأطراف في اتفاقية جنيف عقد جلسة طارئة لإلزام إسرائيل احترام بنود الاتفاقية وتنفيذ القانون الدولي.

وقال: ندعو الأمين العام للأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن بايدن يدعم إسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويعطل قرارات الشرعية الدولية.

كما أكدا أيضا على أن الحكومة الفلسطينية، تقدر موقف الحكومة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم للقضية الفلسطينية.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، ردًا على عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

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