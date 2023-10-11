عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن المساعدات إلى فلسطين

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن دعم الاتحاد الأوروبي الإنساني للشعب الفلسطيني ليس محل شك.

 

وأشارت فون دير لاين إلى أنه على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مراجعة المساعدات المالية للفلسطينيين بدقة.

 

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس على الاحتلال الإسرائيلي يعتبر "عملا حربيا".

وعلى جانب آخر، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة.

 

وقال بوريل في تصريحات له، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي ضد تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تمسهم بشكل مباشر.

 

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك ضرورة لوقف التصعيد بـ الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بـ قطاع غزة.

في ظل جرائم إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي لديه نقطة واحدة بيضاء

الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا شديدا لمنصة إكس بسبب حماس

المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية حماس المقاومة الفلسطينية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

معهد البحوث الفلكية يكشف حقيقة العاصفة الشمسية وانقطاع الإنترنت بالعالم |فيديو

بعد 4 أشهر من انفجارها| العثور على بقايا بشرية لراكبي غواصة تيتان

موضوعات متعلقة

في ظل جرائم إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي لديه نقطة واحدة بيضاء

الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا شديدا لمنصة إكس بسبب حماس

الاتحاد الأوروبي يوجه تحذيرا إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن حصار غزة

دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي لحضور وزيري خارجية فلسطين والاحتلال بدولة عربية

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمنح بريطانيا وأيرلندا حق استضافة بطولة يورو 2028

الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام شركات الطيران باستخدام وقود صديق للبيئة

ترشيحاتنا

سجل 41%.. أسباب ارتفاع التضخم وتحركات عاجلة للسيطرة عليه| قراءة

سامح الزهار: مصر لم تتخلَ عن دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني|خاص

قطع المياه عن بعض مناطق مدينة السلام لمدة 10 ساعات

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

غرفة الصناعات تشارك بالمؤتمر التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء

مدبولي يصل الإسكندرية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

بهذه المناطق| ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لن يتحمله البشر.. فما موقف مصر؟

طومان باي.. أحبه المصريون وشنقه السلطان العثماني على باب زويلة

فيديو

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ