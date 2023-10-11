بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن المساعدات إلى فلسطين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن دعم الاتحاد الأوروبي الإنساني للشعب الفلسطيني ليس محل شك.

وأشارت فون دير لاين إلى أنه على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مراجعة المساعدات المالية للفلسطينيين بدقة.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس على الاحتلال الإسرائيلي يعتبر "عملا حربيا".

وعلى جانب آخر، أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على قطاع غزة.

وقال بوريل في تصريحات له، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي ضد تعليق المساعدات للفلسطينيين التي تمسهم بشكل مباشر.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك ضرورة لوقف التصعيد بـ الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبذ العنف وضبط النفس بـ قطاع غزة.