مصادر رفيعة المستوى: لا صحة لإبلاغ مصر إسرائيل بنية حماس في تنفيذ الهجوم

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذي جرى في السابع من أكتوبر، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وتابعت المصادر رفيعة المستوى، أن الموقف المصري معلوم للجميع وما تقوله مصر في العلن، وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية.



وأشارت المصادر رفيعة المستوى، لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأجهزة المصرية تباشر من اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.