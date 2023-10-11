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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موت ودمار وإبادة.. الاحتلال ينفذ سياسة الأرض المحروقة في غزة

دمار غزة
دمار غزة

لم يتبقى إلا 12 ساعة وينفد الوقود الذي تعمل به محطات الطاقة في غزة، حيث أمر الاحتلال بحصار وتجويع الشعب الفلطسيني بمنع الماء والكهرباء والطعام والوقود عنه، فيما يعد تأكيدًا لسياسة الأرض المحروقة.

 

وسقط أكثر من  950 شهيدًا في غزة بينما وصل المصابون لأكثر من 5000، ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 22 ألف مبنى سكني وعشرة مرافق صحية.
 

كما ألحقت أضرارا بـ48 مدرسة، وأدت إلى نزوح حوالي 260 ألف فلسطيني بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.


وفي هذا السياق، قالت شبكة بي بي سي البريطانية، أنه بدأت القوات الإسرائيلية في تنفيذ ما يعرف بـ"سياسة الأرض المحروقة" في مختلف مناطق قطاع غزة.

تقوم حكومة الاحتلال بتدمير مربعات سكنية كاملة مكتظة بالسكان، بالقصف الجوي والمدفعي العنيف بهدف عزلها عن محيطها.

يبدو ذلك تمهيد لبدء تنفيذ عملية برية واسعة للقضاء على قدرات حماس العسكرية .

 

وفي مخيم جباليا ومحيطه شمالي قطاع غزة، باغتت الطائرات الحربية سكان حي البخاري ومنطقة السكة وشارع زمو بقصف جوي ومدفعي عنيف، وسقط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح.

وليس ببعيد عن هذا الحي، دمرت الطائرات الحربية بشكل كامل، حي الكرامة الواقع شمال غربي غزة إذ وصف الأهالي هناك الوضع بـ"المجرزة البشعة"، بسبب سقوط عدد كبير من الضحايا وغالبيتهم من الأطفال والنساء.


وقتل 8 صحفيين فلسطينيين، ولا يزال اثنان من الصحفيين في عداد المفقودين.
 

محطات الطاقة سياسة الأرض المحروقة

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