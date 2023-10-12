الأكثر مبيعا.. مقارنة مثيرة بين Realme C55 و Realme C53.. من سيتفوق؟

في خضم المنافسة الشرسة بسوق الهواتف الذكية، يتنافس العملاق الصيني Realme على الصدارة بين المستخدمين. واليوم، نقدم لكم مقارنة مثيرة بين هاتفي Realme C55 و Realme C53 لنتعرف على الفروقات بينهما ومعرفة أيهما سيتفوق في سباق الأداء والمواصفات.

فيما يخص التصميم، يتميز كلا الهاتفين بتصميم أنيق وحديث. يأتي Realme C55 بشاشة IPS LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة عالية، في حين يحمل Realme C53 شاشة IPS LCD بحجم 6.4 بوصة. كما يتوفر في كلا الهاتفين نظام تصوير متطور مع وجود كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، ولكن Realme C55 يتميز بكاميرا أعلى مما يمنحك صورًا أكثر وضوحًا وجودة.

Realme C55

فيما يتعلق بأداء النظام، يعمل كلا الهاتفين بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة Realme UI. ومن ناحية المعالج، يأتي Realme C55 بمعالج Mediatek Helio G88 قوي وفعال، بينما يحمل Realme C53 معالج Unisoc Tiger T612 الذي يوفر أداءً ممتازًا للمهام اليومية. هذا يعني أن Realme C55 يتفوق قليلًا في الأداء وسرعة الاستجابة.

Realme C53

أخيرًا، يضمن Realme C55 بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، بينما يحمل Realme C53 بطارية بسعة 5000مللي أمبير. وبالتالي، ستحصل على عمر بطارية أطول مع Realme C55.

بناءً على المقارنة أعلاه، يمكن القول إن Realme C55 يتفوق قليلًا على Realme C53 في مجموعة من المواصفات.