البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر بميلانو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام لمصر في ميلانو، وبرفقتها القنصل أحمد البقلي نائب القنصل العام والقنصل محمود الطوخي والقنصل أحمد منير و صبري شكري مندوب العلاقات العامة بالقنصلية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إنه دار حوار ودي أثناء اللقاء تضمن الإشادة بدور الجالية المصرية في أداء واجباتها الوطنية وبالأخص أقباط ميلانو وكهنتهم، وشدد قداسة البابا على أن الواجب وطني التزام على كل مصري.

بينما أشاد القنصل محمود الطوخي بدعم قداسة البابا لمشروع مسار العائلة المقدسة، وأجابه قداسة البابا بأن موضوع المسار له أهمية كبرى، نظرًا لأنه يعطي ميزة فريدة لمصر ويعود بالنفع على مصر.

في سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأربعاء المونسينيور فرانكو أجينسي نائب رئيس أساقفة ميلانو، وبرفقته وفد من الكنيسة الكاثوليكية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن قداسة البابا تواضروس رحب بزائريه، مشيرًا إلى أن ميلانو لها شهرة كبيرة في التاريخ المسيحي، وأن القديس أمبروسيوس أسقف ميلانو كان لكتاباته وسيرته دورًا كبيرًا في توبة القديس أغسطينوس، وألمح إلى أن المطران المتنيح الأنبا كيرلس أسقف ميلانو يعتبر امتدادًا للقديس أمبروسيوس في كتاباته وخدمته.

ثم تحدث قداسة البابا عن مصر، مشيرًا إلى أن لها تاريخ مسيحي قوي فعلى أرض مصر نشأت الرهبنة من خلال مؤسسها القديس الأنبا أنطونيوس، معربًا عن أمنيته لضيوفه بزيارة مصر وأديرتها.

وأضاف: "ونحن نشهد بالمسيحية القوية في مصر، ونشهد للمسيح في مجتمعات الشرق الأوسط باعتبارنا أكبر كنيسة مسيحية في الشرق الأوسط. ونسعد بهذه النعمة التي نحاول أن نقدمها لكل أحد وسأكون سعيدًا بزياتكم لنا في مصر"

وطلب قداسته نقل تحياته ومحبته لرئيس أساقفة ميلانو مشيدًا بلقائهما معًا في مايو الماضي في ميلانو.