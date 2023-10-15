عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الهيئة الوطنية تكشف مهام الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 .. مستندات

صدى البلد

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ، تنفيذ الجدول الزمنى بشأن الانتخابات الرئاسية والذى اعلنته في 25 سبتمبر الماضى وحتى اعلان الفائر فى الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 16 فبراير المقبل .

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار رقم 14 لسنة 2023، بشان دور ومهمة وزارة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء نص القرار كالتالي:

 

 

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، عاينتها الهيئة للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

 

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا  يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات

اختصاصات الهيئة الوطنية:

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددها الدستور والقانون، والفصـل فــي الاعتراضات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائية بأسـماء المرشــحين وفــق أسبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشرين يو ًما على الأقل من اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابات.

الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية 2024:

وينشر «صدى البلد» الجدول الزمنى حتى إعلان النتيجة فى ١٦ يناير القادم، والذى جاء كالتالى:

25 سبتمبر .. دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات

5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر..تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا  .

16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 أكتوبر..

من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.

22 أكتوبر.. إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.

23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.. تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.

من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر… فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

موضوعات متعلقة

تأجيل دعوى وقف قرار الاعتراف بطائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا

تأجيل دعوى وقف نتيجة انتخابات الطائفة الإنجيلية

إحالة دعوى مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط للمفوضين

الانتخابات الرئاسية 2024..الهيئة الوطنية تبدأ تلقى أوراق المرشحين في اليوم السابع

اليوم السابع..اللجنة الوطنية تواصل تلقي أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2024

اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات الكشف الطبي بالانتخابات الرئاسية 2024

تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

اليوم.. محاكمة موظف بشركة محمول بتهمة الاختلاس

ترشيحاتنا

الطقس غدا|انخفاض في الحرارة وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة

عكس التوقعات .. أمريكا توضح سبب وجود حاملة الطائرات في شرق المتوسط.. فيديو

وزير إسرائيلي يعترف: حكومتنا فشلت في حماية مواطنيها

جيش الاحتلال: إجلاء أكثر من 600 ألف بقطاع غزة ولدينا أهداف جديدة

أبو العينين لـ المستثمرين: هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص..وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية

إدارة بايدن تجتمع بزعماء الجالية العربية والمسلمة بأمريكا.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملامح مختلفة .. 10 إطلالات أثارت جدلا لحورية فرغلى

سكان قرية في بيرو يدعون رؤيتهم كائنات فضائية..وهذه أوصافها

توب وليجن.. ميريان نور الدين تثير الجدل بخصر منحوت

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ