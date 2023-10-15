الهيئة الوطنية تكشف مهام الداخلية فى تأمين الانتخابات الرئاسية 2024 .. مستندات

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ، تنفيذ الجدول الزمنى بشأن الانتخابات الرئاسية والذى اعلنته في 25 سبتمبر الماضى وحتى اعلان الفائر فى الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 16 فبراير المقبل .

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار رقم 14 لسنة 2023، بشان دور ومهمة وزارة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء نص القرار كالتالي:

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، عاينتها الهيئة للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات

اختصاصات الهيئة الوطنية:

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددها الدستور والقانون، والفصـل فــي الاعتراضات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وباسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.

ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائية بأسـماء المرشــحين وفــق أسبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشرين يو ًما على الأقل من اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابات.

الجدول الزمنى لـ الانتخابات الرئاسية 2024 :

وينشر «صدى البلد» الجدول الزمنى حتى إعلان النتيجة فى ١٦ يناير القادم، والذى جاء كالتالى:

25 سبتمبر .. دعوة الناخبين وإعلان الجدول الإجرائي والزمني للانتخابات

5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر..تلقي طلبات الترشح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة ال 2 ظهرًا .

16 أكتوبر.. إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية 16 أكتوبر..

من 17 أكتوبر إلى 18 أكتوبر.. تلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر.. فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.

22 أكتوبر.. إخطار طالب الترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.

23 أكتوبر إلى 24 أكتوبر.. تلقي تظلمات طالبي الترشح المستبعدين من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

26 أكتوبر.. البت في التظلمات والإخطار بها.

من 27 أكتوبر إلى 28 أكتوبر.. تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر… فصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر.