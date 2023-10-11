نقابة الصحفيين تنظم يوما تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الصهيونى

نظمت نقابة الصحفيين، يوم تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان.

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين اقامت نقابة الصحفيين المصريين يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى البطل، الذى يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين.

وبدأ ت فاعليات اليوم التضامنى فى الثالثة عصرًا، وشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى

كما تم افتتاح معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم، وجرائم الصهاينة المحتلين.

ومن المقرر ان تعقد نقابة الصحفيين مؤتمر صحفى للإعلان عن الإجراءات، التى تتخذها نقابة الصحفيين لدعم الأشقاء فى غزة، وكلمتين لنقيب الصحفيين، وممثل سفارة دولة فلسطين.

يوما تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الصهيونى

يوما تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الصهيونى

يوما تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الصهيونى

يوما تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الصهيونى