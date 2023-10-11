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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من القاهرة هنا فلسطين.. مصر منصة لوسائل الإعلام العالمية بمستجدات العدوان الإسرائيلي

السفارة الفلسطينية
السفارة الفلسطينية

أعلنت السفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة متابعة إعلامية تواصل العمل فيها على قدم وساق، لإمداد البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية، وكل وسائل الإعلام المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، والأحزاب والنقابات بمصر، لوضعهم في صورة المستجدات الميدانية جراء العدوان الإسرائيلي الدموي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، وتصاعد حملات القتل والهدم والتنكيل، واستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل كل ما هو فلسطيني.


ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت السفارة في بيان لها اليوم الأربعاء، "بتوظيف كل الجهود الدبلوماسية والإعلامية لتوفير الحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وأنحاء الأرض الفلسطينية في مدن الضفة الغربية وقراها وخيمماتها والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية".

وأوضحت السفارة في بيانها أنه "منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا الفلسطيني، أُجريت اتصالات مكثفة وعُقدت اجتماعات على مختلف الصعد الدبلوماسية الرسمية والشعبية والثقافية والفكرية، ومع كتاب الرأي والأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وكل مكونات الشعب المصري، لتزويدهم بتطورات ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات خلال الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 75 عاما مضى، وتواترت فيها الأحداث مؤخرا بهجوم تدميري على قطاع غزة"


وتابعت أن كل ذلك يهدف "لحشد أوسع إدانة لجرائم الاحتلال وانتهاكاته، وحث المجتمع الدولي على ممارسة أقصى أشكال الضغوط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية الممنهجة، وتوفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، وتوفير الحماية الفورية لشعبنا الفلسطيني".

 

وأشادت السفارة بدور قادة الرأي والمثقفين والإعلاميين الحريصين على إبراز الصورة الحقيقية للصراع ومكوناته وخلفياته مع المحتل الإسرائيلي، ما يلعب دورا أساسيا في مجابهة الدعاية الإسرائيلية المضادة التي لا تتوقف آلية بث الإشاعات وترويج الأكاذيب من المحتل الإسرائيلي ومن يواليه عن ترويجها، للنيل من عزيمة التضامن الإنساني لكل حر مؤمن بعدالة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على مرأى العالم أجمع ومسمعه.

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