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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السفارة الفلسطينية تكرم يحيى الفخراني وتمنحه وسام الثقافة والعلوم

يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى

كرمت السفارة الفلسطينية في القاهرة الفنان الكبير يحيى الفخراني، بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي للسفارة، حيث قلّد سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، الفنان المصري  وسام الثقافة والعلوم والفنون " النجمة الكبرى".

 

وتم تقليد الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً لإسهاماته الفنية التي أثرت الفن والثقافة العربية، وتثمينًا لدوره في دعم قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية وثقافتها وتثبيتا لحضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي.

 

وهنأ السفير اللوح الفنان يحيى الفخراني باسم الرئيس على هذا الوسام الذي يعتبر تقديراً للدور  الكبير الذي يقوم به على المستويين الثقافي والفني في دعم القضية الفلسطينية، وإيمانًا بالدور الهام الذي يقوم به جموع المثقفين والفنانين المصريين من خلال  أعمالهم الإبداعية التي توثق تاريخ القضية الفلسطينية والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، معرباً عن تقديره للحركة الثقافية والفنية  في مصر والتي تمثل القوى الناعمة والفاعلة الداعمة لفلسطين والقدس.

 

من جانبه، أعرب الفنان يحيى الفخراني عن تقديره للرئيس محمود عباس على هذا التكريم الذي يحمل قيمة خاصة، لأنه أتى من شعب أبيّ مناضل نقش نموذجًا في الإرادة والتحدي والصمود، ومن قضية باتت رمزاً للعدالة الإنسانية في العالم  بأسره، مؤكدا أن فلسطين لها مكانة في قلب كل مصري كونها قضية عادلة، وأن هذه المكانة تزداد رسوخًا مع مرور السنين، معربًا عن أمله بأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه بالحرية والاستقلال .

يحيى الفخراني فلسطين السفارة الفلسطينية

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