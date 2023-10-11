سلامة الغذاء: نسعى لبناء منظومة أفريقية تسهم في تعزيز التجارة البينية بالقارة

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء،

ان الهيئة تعمل على تطوير الأداء وإزالة التحديات التي تواجه سلامة الغذاء في مصر وأفريقيا، وتيسير تداول الأغذية في القارة السمراء، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتوجيهات الرئيس بضرورة تطوير الأداء القطاعي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى التأسيسي الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية ومشاركة غرفة الصناعات الغذائية وكبار المسؤولين الأفارقة.

واضاف الدكتور طارق الهوبي، أن هذا المنتدي يشكل إعلانا عن رغبتنا في بناء منظومة قوية لسلامة الغذاء في أفريقيا تعتمد علي الأسس والمعايير الدولية، وأن يكون المنتدى الحجر الأول لبناء منظومة أفريقية تساهم في تعزيز التجارة البينية بين دول قارتنا، تنفيذا لتوصيات الدورة ٣٦ للاتحاد الافريقي التي عقدت في فبراير ٢٠٢١ بأديس أبابا.

وشارك في افتتاح المنتدى التأسيسي للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، الذي يقام لأول مرة في مصر خلال الفترة من ١١ إلي ١٣ اكتوبر الجاري، كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ورنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة والمهندس هاني برزي والمهندس محمد شكري وسعيد بدر، وشحاتة أبوزيد أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

كما شارك بالمنتدى محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ومسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولفيف من كبار المسؤولين المختصين بالرقابة علي سلامة الغذاء في افريقيا، وممثلي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو وممثلي نحو 39 دولة أفريقية.