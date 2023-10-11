غُرفة القاهرة تُعلن أسماء المنتسبين بمجلس إدارتها الجديد

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري عن أسماء الأعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغُرفة في دورتها الجديدة 2023 - 2027 .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس الثلاثاء لمناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية والإدارية.

وقال أيمن العشري إن الـ 5 أعضاء المُنتسبين لمجلس إدارة الغرفة هم " اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق - محمد عشماوي رئيس بنك المصرف المتحد سابقًا- الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا - الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك سابقًا - سيد أبو قمصان مستشار وزير التجارة والصناعة سابقًا " ، وهي أسماء لها تاريخ حافل بالنجاح كلٌ في موقعه ، ولذلك سيكونون إضافة كبيرة لمجلس إدارة الغرفة الذي يضم قامات وخبرات في معظم القطاعات لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية على أعلى مستوى خلال هذه الدورة التي نتطلع من خلالها إلى تقديم أفكار غير تقليدية تتناسب مع توجهات الدولة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث بما يخدم بلدنا على كافة الأصعدة.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بفكر "العشري" في اختيار هذه الأسماء وسط ترحيب شديد من الجميع ، مؤكدين أنها أسماء ستضيف قوة جديدة لمجلس إدارة الغرفة بما يحقق طفرة تنموية لكل ما ترغب في تقديمه غرفة القاهرة من خدمات سواء على الصعيد الاقتصادي والمجتمعي وكذلك الخدمي في ظل تنوع في فكر واتجاهات الأعضاء المُنتسبين.