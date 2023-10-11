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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال لجنوده: لا قيود لقصف أي مكان به حماس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، بزيارة القيادة الجنوبية وتحدث مع جنود الاحتياط قائلا: "لقد بدأنا منذ أربعة أيام حدث صعب للغاية، هجوم وحشي وغير إنساني"، وتابع: "منذ عدة أيام ونحن نهاجم غزة بشدة، وفي كل مكان نعرف أنه يوجد به نشطاء حماس وقادة حماس، نهاجم بقوة حتى لو كانت هناك قيود".

 

ووفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أوضح هليقي، أنه على الرغم من المفاجأة، فإن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بشكل صحيح، ويفعل الأمور بدقة، ولكن بقوة شديدة جدا - ووجهه إلى الأمام، وأقدر التزام جميع جنود الاحتياط، حتى النظاميين، لكنك تأتي من المنزل، ونحن، لكي نضرب حماس، نحتاج إلى خبرتكم. ثابر على العمل الجيد.

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