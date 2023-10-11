فستان مختلف.. هنا شيحة تثير الجدل بصورة جديدة | شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت هنا شيحة، مرتديه فستان أنيق وناعم باللون الأبيض ومنقوش بزهور باللون البينك الذي يبرز جمال انوثتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا شيحة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا شيحة