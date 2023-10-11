محافظ جنوب سيناء: نستعد جيدا لمواجهة الأزمات والسيول

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة ضرورة الاستعداد ورفع كفاءة جميع إمكانيات المحافظة تحسبًا لأي حدث طارئ ولمواجهة الأزمات والسيول.

جا ذلك خلال ترؤس المحافظ للاجتماع المتابعة الدوري الأسبوعي اليوم /الأربعاء/ بمجلس مدينة شرم الشيخ؛ لمتابعة كافة المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية عقبات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة وإجراء الاتصالات بالوزراء ورؤساء الجهات والشركات المعنية بالتنفيذ.

وناقش فودة جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات، وكفاءة العاملين بها والربط والتنسيق بينهم وربطها مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة، والكفاءة الفنية للمعدات والآلات والأجهزة والسيارات والعناصر الفنية بشركات المياه ومحطات المعالجة والصرف الصحي والكهرباء والغاز.

كما تم عرض موقف تطوير فندق دار الضيافة بتمكين المرأة بطور سيناء، وموقف معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان وجاهزيته للافتتاح قريبًا، وموقف إنشاء ملعب خماسي بمدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي بمدينة طابا وموقف المسرح الصيفي بطور سيناء والمنطقة المحيطة لافتتاحه أكتوبر 2024.

كما تابع موقف الأعمال الإنشائية لمسجد الصديق في نويبع وجاهزيته للافتتاح في 27 أكتوبر الجاري ونقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة، وموقف بئر "صغير" بمدينة نويبع، وموقف الممشى السياحي بشرم الشيخ، ومقترحات التشغيل وعدد المحال التي تم فتحها والمحال المتبقية والمطلوب طرحها.

وتابع أيضًا موقف إنشاء ميادين (دلتا شرم، المحكمة، العلم نور، مجلس المدينة وعامل النظافة)، وموقف تشغيل ساحة انتظار السيارات بحديقة 30 يونيو أمام السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، وموقف التاكسي الذكي بالمدينة، وموقف تجديد الزراعات التالفة خلال موسم الصيف، وموقف استكمال أعمال اللاند سكيب والزراعات بالجزيرة الوسطي بالطريق الأوسط بالمدينة.

كما ناقش المحافظ آخر مستجدات التحضير لافتتاح معرض شرم الشيخ الأول للكتاب وأعمال الحماية المدنية والإسعاف والتأمين الطبي خلال لأيام المعرض المقرر افتتاحه غدًا /الخميس/، كما تم استعراض موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي (2023 - 2024) وموقف الطرح والتعاقد بجميع المدن.