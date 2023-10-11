بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

أعلنت شركة فودافون مصر، عن إيقاف المعاملات الأجنبية لعملاء فودافون كاش لوقف استنزاف العملات الأجنبية.



وأصدرت البنوك العاملة في مصر أمس ، قرارات بإلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر والمربوطة بحسابات العملاء لديها.



وقام عدد من البنوك بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، التابعين للحكومة، والبنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول وغيرها من البنوك بإرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول للعملاء .



والتنبيه على أن تقرر قصر خصم المعاملات المالية التي تجرى عبر بطاقات الخصم المباشر الائتمانية بالجنيه المصري داخل القطر المصري.



واعتبر أن بطاقات الخصم المباشر لن تعمل خارج البلاد سواء بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي .